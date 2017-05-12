Создание национального поисковика "Спутник" признали неудачным

С технической точки зрения проект работает, но у него нет даже 1% поискового рынка рунета

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - "Ростелеком" признал неудачной попытку создания национального поисковика "Спутник", запущенного весной 2014 года, и теперь думает о том, как переориентировать его на другие задачи, сообщает в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к компании, и родственников сотрудников "Ростелекома".

Один из собеседников издания отметил, что как технический проект "Спутник" состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет. По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. Так, в апреле число переходов со "Спутника" на другие российские сайты составило около 100,8 тысяч, тогда как у самых популярных поисковиков – "Яндекса" и Google – были миллиарды переходов. Доля "Яндекса" в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, зафиксировал LiveInternet.

Как считает один из источников "Ведомостей", "Ростелеком" может переориентировать "Спутник" на задачи, связанные с расчетом больших данных, так как полностью закрывать проект, который позиционировался как национальный поисковик, "неправильно". По его словам, окончательное решение компания примет до 1 июня. Судьбу "Спутника" будет решать новый президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Представитель "Ростелекома" Андрей Поляков подтвердил газете, что планы развития "Спутника" сейчас пересматриваются, будут внесены "коррективы, соответствующие действительности", так как необходимо повысить эффективность и снизить расходы проекта.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "Спутника" в 2015 году составила 136,6 млн руб., убыток – 150,5 млн руб. Компания, в отличие от других крупных поисковиков, не продает рекламу и не зарабатывает на этом. Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн, однако общие вложения "Ростелеком" не раскрывает.

Как предполагалось, "Спутник" должен был стать "точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства", поэтому его снабдили несколькими сервисами, которые помогали пользователям найти официальную информацию, госуслугу, адреса государственных учреждений. Кроме того, одной из основных задач было обеспечить приоритет официальных источников информации и высокую релевантность по запросам.