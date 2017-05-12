Японский "Дримлайнер" экстренно сядет в Братске из-за отказа двигателя

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский "Боинг", направлявшийся из Токио в Дюссельдорф, экстренно садится в Иркутской области из-за отказа двигателя, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

"Дальнемагистральный Боинг-787 "Дримлайнер", вмещающий до 330 пассажиров, находясь в воздушном пространстве России, резко изменил траекторию и в связи с отказом одного из двигателей летный экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту в Братске (Иркутская область)", - сказал источник.

Он сообщил, что экстренные службы на аэродроме в Братске приведены в повышенную готовность.

Боинг-787 может совершать перелеты без посадок на расстояние до 15 тыс. км и перевозить до 250 пассажиров. Стоимость самолета колеблется от 150 млн до 205,5 млн долларов в зависимости от комплектации.