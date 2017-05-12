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Японский "Боинг" с отказавшим двигателем успешно сел в Иркутской области

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский "Боинг", направлявшийся из Токио в Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в Иркутской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в аэропорту Братска.

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Братска, пострадавших нет", - сообщил представитель аэропорта.

Источник в экстренных службах региона уточнил агентству, что на борту воздушного судна сработал датчик отказа двигателя. По его словам, на борту находились 120 человек.

Ранее со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах сообщалось, что дальнемагистральный Боинг-787 "Дримлайнер", вмещающий до 330 пассажиров, находясь в воздушном пространстве России, резко изменил траекторию. В связи с отказом одного из двигателей летный экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту в Братске.

Экстренные службы на аэродроме в Братске приведены в повышенную готовность. Представитель ПАО "АэроБратск" подтвердил агентству "Интерфакс" данную информацию.

Теги: Иркутская область
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