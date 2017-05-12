Суд отказал ФБК в иске к Абызову по поводу отмены "закона Яровой"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы отказал в удовлетворении искового заявления Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие министра Открытого правительства Михаила Абызова в связи с отказом рассмотреть их инициативу об отмене антитеррористического "закона Яровой", сообщил "Интерфаксу" в пятницу юрист ФБК Иван Жданов.

"Действительно, суд отказал в удовлетворении заявления. Это было ожидаемо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ФБК пока не принял решение об обжаловании. "Мы пока не решили, будем мы это обжаловать или нет. Однако, сам факт рассмотрения в суде показывает то, что мы добились нашей цели", - отметил Жданов.

Ранее он сообщил агентству, что ФБК обратился в суд с иском к Абызову из-за отказа рассмотреть их инициативу об отмене "пакета Яровой". Юрист уточнил, что ответчиком по иску были заявлены Абызов и эксперты рабочей группы.

7 июля 2016 года президент РФ подписал поправки в антитеррористическое законодательство, предложенные депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вместе с этим пакетом был подписан перечень поручений правительству.

"Антитеррористические поправки", в частности, обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (т.н. метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.