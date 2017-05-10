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МТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой

"Мобильные Телесистемы" первым из операторов начнут хранить трафик своих пользователей, пишет газета "Ведомости"

МТС протестирует оборудование для исполнения закона Яровой
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Оператор МТС первым из операторов начнет хранить трафик своих пользователей в рамках исполнения закона Яровой, пишет в среду газета "Ведомости".

Производитель операторских систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) "Норси-транс" разрабатывает пилотный проект по тестированию соответствующего оборудования, рассказал изданию гендиректор этой компании Сергей Овчинников.

Один из партнеров производителя уточнил, что партнером "Норси-транса" по этому проекту станет МТС. Другой источник добавил, что МТС готовит пилотную зону исполнения закона Яровой в одном из крупных российских городов. По его данным, оператор решил проверить возможности имеющегося сейчас оборудования. Проект находится на ранней стадии.

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"Норси-транс" участвует в рабочей группе Минкомсвязи России, которая готовит подзаконный акт с информацией о способах хранения информации, которую операторы должны будут хранить по закону Яровой, уточнил Овчинников. В подзаконном акте, о котором идет речь, будет указано, как, в какие сроки и в каком формате должна будет храниться информация. Он должен быть готов к 30 июня. По словам Овчинникова, компания подготовила свой вариант технического решения и проекта документа. Сейчас эти бумаги находятся на рассмотрении регулятора и ФСБ.

Что предусматривает вариант документа

Вариант документа, который сейчас обсуждается рабочей группой, предполагает расширение функций уже существующих систем СОРМ, рассказал один из участников рабочей группы. Расширение возможно благодаря установке дополнительных накопителей, а их количество зависит от размера сети оператора и передаваемой по этой сети информации, поэтому оценить заранее примерные затраты на такую систему нельзя, утверждает он.

Собеседник "Ведомостей" отметил, что требования Минкомсвязи предусматривают концепцию точечного хранения , то есть хранение не всего содержимого сообщений и записей, а только их части.

Ранее несколько источников, близких к операторам большой четверки, что "Мегафон" и "Вымпелком" попросили потенциальных производителей оборудования для хранения трафика предоставить им технические характеристики этого оборудования, а также сведения об используемом им софте, сообщает газета. Они также попросили дать на тестирование сами устройства. Обращались мобильные операторы и к "Норси-трансу", но ответа от производителей не получили.

В "Вымпелкоме" и "Мегафоне" полагают, что из-за отсутствия подзаконных актов к закону Яровой и невозможности протестировать оборудование сроки вступления закона в силу, возможно, придется отложить.

"Закон Яровой"

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Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

"Антитеррористические поправки" обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей вплоть до шести месяцев. Операторы связи также должны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика должна вступить в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет многих решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что закон приведет к уменьшению поступления налога на прибыль в связи с потенциальными расходами на покупку оборудования.

Теги: МТС, закон Яровой
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