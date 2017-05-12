Сорванная ветром крыша здания накрыла 9 автомобилей в Казани

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сильный ветер во второй половине дня пятницу сорвал кровлю площадью 150 кв. м с административного здания в Казани.

"Кровля упала на припаркованные автомобили на автостоянке", - сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Повреждения получили девять автомобилей.

Отмечается, что в здании, с которого сорвало кровлю, расположена коммерческая организация.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в пятницу объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра: в ближайшие часы ожидается значительное порывы до 26 м/с.