Электроснабжение в девяти районах Удмуртии восстановлено

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Энергетики завершили в районах Удмуртии работу по восстановлению электроснабжения, нарушенного из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба филиала "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" в пятницу.

"Специалисты филиала "Удмуртэнерго" завершили восстановительные работы в районах Удмуртии, пострадавших от порывов шквалистого ветра, вызвавших падение деревьев и обрыв проводов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации нарушений электроснабжения привлекались 36 аварийно-восстановительных бригад в составе 85 человек и 32 единицы спецтехники. Для обеспечения электроснабжения социально-значимых объектов использовались резервные источники питания.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии из-за сильного ветра порывами до 20 м/с более 12 тыс. человек остались без электричества. Нарушения электроснабжения были зафиксированы в Сюмсинском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Кизнерском, Кезском, Увинском, а также Шарканском, Воткинском и Можгинском районах.