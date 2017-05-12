МВД РФ сообщило о локализации кибератаки на свои серверы

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Серверы МВД РФ в пятницу подверглись хакерской атаке, в настоящий момент вирус локализован, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель министерства Ирина Волк.

"12 мая Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД России была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows", - рассказала Волк.

По ее словам, благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%.

"В настоящий момент вирус локализован. Проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты", - сказала представитель МВД.

Ранее в СМИ появилась информация о хакерских атаках на компьютеры МВД. По данным СМИ все компьютеры ведомства оказались заблокированы. За снятие блокировки хакеры требовали расплатиться биткоинами.

При этом сайт МВД поначалу в пятницу вечером работал, но наверху страницы была помешана плашка с текстом: "Уважаемые посетители, приносим свои извинения за возможные неудобства при работе с сайтом, ведутся технические работы".

Около 22:00 сайт МВД РФ перестал отображать информацию ведомства, в ведомстве объяснили это работами по его совершенствованию. "Уважаемые посетители сайта! В настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России", - говорилось в табличке на портале ведомства. Ниже приводятся телефоны справочного автоинформатора и "Горячей линии" МВД России.

Затем сайт вновь заработал, информируя сверху, как и сначала, о ведущихся технических работах".

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В "Лаборатории Касперского" сообщили, что около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry пришлись на 74 страны по всему миру; в наибольшей степени заражению подверглась Россия. По данным компании, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в криптовалюте Bitcoin, эквивалентный $600.