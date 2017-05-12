Атаки вируса-вымогателя WannaCry зафиксированы в 74 странах

По данным "Лаборатории Касперского", Россия пострадала от них сильнее всего

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тысяч атак программы-шифровальщика WannaCry в 74 странах по всему миру, в наибольшей степени, по оценкам компании, заражению подверглась Россия.

"Специалисты "Лаборатории Касперского" проанализировали информацию о заражениях программой-шифровальщиком, получившей название WannaCry, с которыми 12 мая столкнулись компании по всему миру. На данный момент "Лаборатория Касперского" зафиксировала порядка 45 тыс. попыток атак в 74 странах по всему миру. Наибольшее число попыток заражений наблюдается в России", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в "Лаборатории Касперского".

По его словам, за расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить в биткоинах выкуп, равный 600 долларам.

В настоящее время эксперты лаборатории анализируют образцы вредоносного ПО для установления возможности расшифровки данных, отметил представитель компании.

Он пояснил, что атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на зараженную систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

"Все решения "Лаборатории Касперского" детектируют данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen. Решения "Лаборатории Касперского" также детектируют программы-шифровальщики, которые использовались в этой атаке следующими вердиктами: Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf; Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr; PDM:Trojan.Win32.Generic (для детектирования данного зловреда компонент "Мониторинг Системы" должен быть включен)", - отметил он.

По его словам, для снижения рисков заражения компаниям рекомендуется установить специальный патч от Microsoft, убедиться в том, что включены защитные решения на всех узлах сети, а также запустить сканирование критических областей в защитном решении.

"После детектирования MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen необходимо произвести перезагрузку системы; в дальнейшим для предупреждения подобных инцидентов использовать сервисы информирования об угрозах, чтобы своевременно получать данные о наиболее опасных таргетированных атаках и возможных заражениях", - подчеркнул представитель "Лаборатории Касперского".

Ранее в пятницу сообщалось об атаках вируса-вымогателя на английские больницы и испанскую телекоммуникационную компанию Telefonica.