В МВД РФ подтвердили отсутствие утечки информации в результате взлома

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк подтвердила информацию о том, что в результате хакерской атаки на серверы ведомства утечки информации не было.

"В настоящее время выявленная активность вируса локализована. Утечка служебной информации с информационных ресурсов МВД России полностью исключена", - сообщила Волк "Интерфаксу".

Ранее о том, что хакерская атака на серверы МВД РФ в пятницу не привела к утечке информации, "Интерфаксу" сообщил осведомлённый источник.

Российская "Лаборатория Касперского" зафиксировала около 45 тыс. атак программой-шифровальщиком WannaCry в 74 странах по всему миру. В наибольшей степени заражению подверглась Россия.