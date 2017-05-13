Резервный борт забрал из Братска пассажиров экстренно севшего Boeing из Японии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Резервный борт японской авиакомпании ANA прибыл утром в субботу в аэропорт города Братск Иркутской области за пассажирами дальнемагистрального Боинга-787, который в пятницу, следуя из Токио в Дюссельдорф, экстренно приземлился из-за отказа двигателя.

"Резервный борт прибыл в 7:55 по местному времени (2:55 мск), его подготовили к вылету, загрузили пассажиров и багаж. В 10:40 по местному времени (5:40 мск) он вылетел из аэропорта Братска и отправился дальше по маршруту в Германию", - сообщили агентству "Интерфакс" в диспетчерской аэропорта.

В пресс-службе городской администрации агентству уточнили, что пассажиры провели ночь на борту экстренно севшего самолета, для них было организовано питание.

Ранее сообщалось, что в пятницу дальнемагистральный Боинг-787 "Дримлайнер" японской авиакомпании ANA с 121 пассажиром и 12 членами экипажа на борту, выполнявший рейс из Токио в Дюссельдорф, экстренно сел в аэропорту Братска из-за отказа одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

Аэропорт Братск расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Аэропорт имеет статус международного. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе.