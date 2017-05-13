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Черноморский флот до конца года получит два новых фрегата и две субмарины

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский Черноморский флот в 2017 году получит еще два новых фрегата и две подводные лодки, сообщил командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

"До конца текущего года мы планируем прибытие в Черное море еще одного фрегата "адмиральской серии" - "Адмирал Макаров" и еще двух подводных лодок проекта 636.3 "Колпино" и "Великий Новгород", - сказал командующий флотом в Севастополе, где отмечают 234-ю годовщину основания Черноморского флота.

Адмирал отметил, что "последние три года Черноморский флот находится на этапе модернизации и активного перевооружения".

"За этот период соединения и части получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов. "В настоящее время в Средиземном море в составе постоянной группировки ВМФ вместе с фрегатом "Адмирал Григорович" уже действует второй фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен", на переходе с Балтийского на Черноморский флот находится четвертая по счету новая дизельная подводная лодка "Краснодар"", - сказал Витко.

Теги: Черноморский флот
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