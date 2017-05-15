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Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года

Правительство должно будет в течение трех месяцев разработать меры, необходимые для реализации этой стратегии

Путин утвердил стратегию экономической безопасности РФ до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин
Фото: ТАСС, Алексей Дружинин

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, правительству РФ поручено разработать в трехмесячный срок меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации Стратегии экономической безопасности РФ, и обеспечить их выполнение.

Правительство также должно будет осуществлять контроль за реализацией Стратегии экономбезопасности, обеспечить мониторинг и оценку состояния экономической безопасности страны, ежегодно представлять президенту РФ доклад о ее состоянии и мерах по укреплению.

Утвержденный документ "Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года" размещен на том же портале.

Теги: Россия, Владимир Путин
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