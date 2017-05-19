Кудрин собрался представить Путину экономическую стратегию в конце мая

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что намерен представить экономическую стратегию развития России президенту в конце мая. "Президенту мы представим ее в мае, в конце мая. О соответствующем совещании сейчас будет в ближайшие дни объявлено", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он уточнил, что программа уже подготовлена. По его словам, по целым блокам стратегии сейчас будет проходить широкое обсуждение.

"В отличие от других программ, в том числе "Стратегии 2020", мы затронули социальную сферу значительно больше, состояние судебно-правоохранительной системы, международных отношений", - пояснил Кудрин.

Он добавил, что уже провел обсуждение программы среди профессионалов в закрытом режиме. "Сейчас мы пройдем следующий круг обсуждения уже с более широким кругом, в том числе с журналистами", - сказал Кудрин.