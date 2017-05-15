Путин посетовал на расстроенный рояль в резиденции Си Цзиньпина

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не рассчитывал, что его музицирование на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином будет опубликовано, но не видит в этом ничего страшного.

"Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ)", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

По его словам, он думал, что "если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это (видео) выложить".

"Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел", - добавил Путин.

Как сообщалось, Путин в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином поиграл на рояле. "Пока ждал двусторонней встречи с Си Цзиньпином президент поизучал справочные бумаги к беседе и заодно поиграл на рояле", - рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 14 мая журналистам.