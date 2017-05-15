Путин затруднился подобрать подходящую мелодию для встречи с Трампом

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, который 14 мая немного помузицировал на рояле перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, затруднился ответить, какую мелодию он наиграл бы перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

"Не знаю. Мне кажется, сначала нужно с ним встретиться, обсудить, и по результатам выбрать мелодию", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам его участия в международном форуме "Один пояс - один путь".

14 мая российский лидер в Пекине в ожидании встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в правительственной резиденции Чжуннаньхай наиграл на рояле мелодии песен "Московские окна" и "Город над вольной Невой".

"Мне жалко, что рояль был расстроен очень сильно. Играть было достаточно сложно, даже для меня, для человека, который двумя пальцами играет. Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера (председателя КНР Си Цзиньпина - ИФ)", - рассказал Путин в понедельник журналистам.

По его словам, он думал, что "если господин Песков (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков-ИФ) что-то снимает, то это, скорее всего, для личного потребления, для архива, но они решили это (видео) выложить". "Но ничего страшного. Думаю, что я вас не подвел", - добавил Путин.