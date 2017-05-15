Начата подготовка летных испытаний самолета МС-21

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Самолет МС-21-300-0001 готовится к началу летных испытаний в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода, сообщает пресс-служба корпорации "Иркут".

"В рамках подготовки к первому полету ведутся проверки систем самолета, идет отработка наземных запусков маршевой и вспомогательной силовой установки, выполняются рулежки и пробежки на аэродроме завода", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

По информации пресс-службы, подготовка к началу летных испытаний ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Семейство пассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") является основным гражданским проектом "Иркута". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров

Ранее сообщалось, что с 2020 года планируется ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 г. - нарастить темп до 70 машин в год.