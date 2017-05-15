В Федеральном центре борьбы со СПИДом предупредили о возможной нехватке лекарств

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Федеральный центр борьбы со СПИДом может столкнуться с недостатком антиретровирусных препаратов уже в июне, заявил "Интерфаксу" глава учреждения Вадим Покровский.

"Пока нет препаратов, которые бы кончились совсем. К июню может возникнуть такая проблема", - сказал Покровский "Интерфаксу" в понедельник.

"Проблема до сих пор не решена. Препараты в принципе физически существуют, но к нам пока не поступили. Когда они поступят, мы не знаем", - отметил он.

Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа в этом году не был включен в централизованную закупку антиретровирусных препаратов.

В Минздраве ранее сообщили, что дефицита лекарств в учреждении не возникнет, так как потребность в антиретровирусных препаратах для пациентов центра учтена при формировании регионального объема лекарств, закупаемых для москвичей.