Минздрав заявил о распределении по регионам закупленных препаратов против СПИДа

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минздрав РФ завершил централизованную закупку антиретровирусных препаратов и приступил к их распространению по регионам России.

"В этом году, сейчас мы закончили централизованные закупки, впервые которые мы проводим, и в настоящее время как раз партия препаратов активно развозится по регионам. В период этой закупки мы сэкономили 5,2 млрд рублей", - сказала журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова.

Она добавила: "Если этот год не преподнесет каких-то неожиданностей, то в течение этого года мы уже выйдем, можем шагнуть до 52-53% охвата".

При этом министр отметила, что Россия, как и весь мир, исходит из того, чтобы выйти к 2025 году на 90% охвата антиретровирусной терапией.

Она добавила, что в 2016 году в два раза сократился прирост новых случаев ВИЧ-инфицирования.

По данным Минздрава, в прошлом году появилось 86,8 тыс. больных, в 2015 году - более 100 тыс. больных.

"Сокращение было на 15%. А при этом распространенность, число живущих с ВИЧ-инфекцией у нас существенно увеличилась, поскольку люди стали жить долго и качество жизни существенно улучшилось, потому что улучшилось и наблюдение клинико-лабораторное и лечение", - сказала Скворцова.

Задача Минздрава, по ее словам, "свести к нулю количество новых случаев в ближайшие годы". Ради ее достижения "проводится большая информационная работа", расширено бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Кроме того, министр отметила сокращение числа рожденных с ВИЧ детей.

"Если пять лет назад у нас было 5%, то есть рождалось ВИЧ-инфицированных детишек от ВИЧ-инфицированных матерей, год назад это было 2,2%, а в этом году 1,7%", - сказала министр.