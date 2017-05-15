ВМС США начали слежку за российской подлодкой в Средиземноморье

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США следят за российской ракетной подлодкой "Краснодар", идущей на поверхности по Средиземноморью. Об этом сообщается на западных авиационных сайтах, отслеживающих передвижения военной авиации.

По их сведениям, в минувшие сутки три патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon, сменяя друг друга, в течение 24 часов вели наблюдение за "Краснодаром", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр". В какие-то моменты, кружа над подлодкой, самолеты снижались до высоты 600 метров.

Американские самолеты вылетают в район нахождения российской субмарины с авиабазы Рота в Испании.

По имеющимся данным, один из задействованных в воскресенье самолетов с бортовым номером 168762 в понедельник утром вновь вылетел для слежения за "Краснодаром".

В настоящее время российская подлодка находится у побережья Алжира.

Как сообщалось, новейшая ракетная подводная лодка ВМФ России "Краснодар", осуществляющая переход из Балтики на постоянное место базирования в Черное море, в субботу, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземноморья. Российскую подлодку сопровождает американский ракетный крейсер типа "Тикондерога".