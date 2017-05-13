Подлодка "Краснодар" вошла в Средиземное море под наблюдением крейсера ВМС США

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Новейшая ракетная подводная лодка ВМФ России "Краснодар", осуществляющая переход из Балтики на постоянное место базирования в Черное море, в субботу, пройдя Гибралтарский пролив, вошла в акваторию Средиземноморья.

Российскую подводную лодку, идущую в надводном положении, сопровождает американский ракетный крейсер типа "Тикондерога".

В частности, как сообщают гибралтарские наблюдатели, под пристальным наблюдением американского крейсера подлодка ВМФ России прошла расположенный на южной оконечности полуострова Гибралтар мыс Европа.

Во время прохождения пролива Ла-Манш 5 мая за российской подводной лодкой следил корабль британского Королевского ВМФ "Сомерсет".

Как сообщалось, четвертая по счету новейшая большая дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар" Черноморского флота осуществляет межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот. Она следует в сопровождении морского буксира Балтийского флота "Виктор Конецкий". Её прибытие к месту постоянной дислокации ожидается в июне.

В 2015-2016 годах ЧФ пополнили подводные лодки того же типа - "Новороссийск, "Ростов-на-Дону" и "Старый Оскол".

Проект относится к третьему поколению дизельных подводных лодок, которые считаются одними из самых малошумных по сравнению с аналогами в иностранных ВМС и имеют более высокую в сравнении с предыдущими российскими проектами боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Особенностью подлодок проекта 636.3 является их оснащение комплексом ударного ракетного вооружения "Калибр-ПЛ", а также обновленным радиоэлектронным оборудованием.

В начале апреля подлодка "Краснодар" осуществила испытательный пуск крылатой ракеты по надводной мишени в морском полигоне Балтийского флота.