Число ВИЧ-инфицированных в РФ за 2016 год увеличилось более чем на 5%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Количество зараженных ВИЧ-инфекцией в РФ в 2016 году выросло на 5,3%, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"К сожалению, ситуация с ВИЧ-инфекцией продолжает ухудшаться", - сказал Покровский в понедельник на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса". "За прошлый год было сообщено о 103,5 тысячах новых случаях ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3 процента больше, чем в 2015", - добавил он.

По словам Покровского, в 2016 году произошло небольшое снижение роста заболеваемости ВИЧ, в предыдущие года составляло около 10%.

Всего с начала наблюдения было зарегистрировано 1 млн 114 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан РФ, из них умерли 243 тысячи человеек.

"Сейчас в живых зарегистрировано 870 тысяч 952 человека, это на 31 декабря (2016 года - ИФ)", - сообщил эксперт.

Он отметил, что зарегистрированных больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6 процента населения, однако по оценочным данным эта цифра может составлять до 1%.

Покровский уточнил, что ВИЧ-инфекция у женщин до 30 лет встречается чаще, чем у мужчин того же возраста. "Это связано с тем, что женщины чаще вступают в половую связь с мужчинами старшего возраста", - сказал академик.

Он отметил, что в возрасте от 35 до 39 лет у мужчин ВИЧ-инфекция встречается чаще, это "самый неблагополучный возраст.

Академик добавил, что в прошлом году способ заражения в результате полового акта вышел на первое место.