Новый фильм Ястржембского об амурском тигре вошел в конкурс нью-йоркского кинофестиваля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новый документальный фильм Сергея Ястржембского "Тигры и люди" о главных угрозах выживанию амурского тигра на Дальнем Востоке вошел в конкурсную программу 7-го Кинофестиваля по защите окружающей среды, который пройдет в Нью-Йорке с 19 по 29 октября 2017 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в компании "Ястребфильм", лента снята при поддержке Центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом в 2013 году по инициативе президента России Владимира Путина.

Съемки производились в Приморье, Хабаровском крае, а также в Китае, Вьетнаме, Лаосе, Таиланде и Мьянме.

Премьера фильма в России ожидается на Международном Московском кинофестивале в июне 2017 года, отметили в компании "Ястребфильм".

Кинофестиваль в Нью-Йорке был основан ученым Кристофером Жерве в 2010 году для привлечения внимания людей к необходимости и важности защиты биоразнообразия во всем мире.

Сергей Ястржембский - известный российский документалист, в прошлом политический деятель, был пресс-секретарем президента РФ Бориса Ельцина, помощником президента РФ Владимира Путина.