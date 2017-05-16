Участник пикета в поддержку Навального с гражданством Австралии получил 10 суток ареста

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани признал участника пикета в поддержку Навального Альберта Абузарова, имеющего двойное гражданство - России и Австралии, виновным в неповиновении полиции.

Его защитник Эльза Нисанбекова сообщила во вторник "Интерфаксу", что по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) активисту было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Кроме того, суд признал Абузарова виновным в по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ - в нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования. "По этой статье ему назначено 30 часов обязательных работ", - уточнила Нисанбекова.

По ее словам, на решение суда об аресте направлена жалоба, которую, как ожидается, во вторник рассмотрит Верховный суд Татарстана.

В минувшее воскресенье организатор и четверо участников информационного пикета об оппозиционере Навальном были задержаны в центре Казани и доставлены в отдел полиции "Вишневский".