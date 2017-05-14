В штабе Навального в Казани заявили о задержании на пикете его сторонников

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Организатор и четверо участников информационного пикета об оппозиционере Алексее Навальном задержаны в воскресенье в центре Казани, сообщила "Интерфаксу" координатор штаба оппозиционера в столице Татарстана Эльвира Дмитриева.

"Пятерых человек задержали с пикета: организатора и четверых участников. Они доставлены в отдел полиции "Вишневский", - сказала она.

Дмитриева пояснила, что "у памятника Вахитову был организован информационный пикет о Навальном и его деятельности". "Уведомление о пикете было подано в срок", - подчеркнула собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время не имеет данных о том, какие именно нарушения вменяют задержанным.

Агентство "Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов по этому поводу.