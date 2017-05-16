Корабль-разведчик "Иван Хурс" для Черноморского флота спущен на воду в Петербурге

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Корабль-разведчик "Иван Хурс" проекта 18280 спустили на воду во вторник на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передал корреспондент "Интерфакса".

"Сегодня мы спускаем на воду судно связи "Иван Хурс". Это второй корабль серии", - сказал на торжественной церемонии генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев.

По данным "Северной верфи", швартовные испытания "Ивана Хурса" начнутся в конце мая. До конца года судно должно быть передано заказчику.

"Иван Хурс" войдет в состав Черноморского флота (ЧФ). "Экипаж полностью завершил программу обучения на базе объединенного учебного центра Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и готовится к приему судна от судостроительного предприятия", - отметили в пресс-службе ЧФ.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, прибытие нового судна на ЧФ компенсирует недавнюю потерю среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" и позволит обеспечить постоянное присутствие разведывательных кораблей флота в Средиземном море.

Судно связи "Иван Хурс"- второе судно проекта 18280. Первое судно этого проекта - "Юрий Иванов" - передано в 2014 году на Северный флот. Оба корабля носят имена военных, внесших значительный вклад в создание и развитие разведки ВМФ СССР.

СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном . Столкновение произошло в 11:53 в 40 км к западу от пролива Босфор.