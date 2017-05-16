Суд отклонил иск к ЦИК из-за отказа Медведева и Собянина от депутатских мандатов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отказал в иске экс-руководителю отдела международно-правовых поручений СК при прокуратуре Игорю Степанову к ЦИК РФ из-за отказа премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и мэра Москвы Сергея Собянина от мандатов в депутаты Госдумы, передает корреспондент "Интерфакса".

Представитель ЦИК РФ на заседание не явился. По мнению бывшего следователя, его права избирателя были нарушены тем, что Медведев и Собянин отказались от своих мандатов.

"По моему мнению, премьер-министр Медведев и мэр Москвы Собянин не соблюдают своих обязанностей, и я очень обрадовался, когда Медведев и Собянин решили оставить свои должности, однако после признания выборов легитимными Медведев и Собянин решили отказаться от своих мандатов", - изложил фабулу искового заявления Степанов.

Он добавил, что ЦИК РФ не объяснил причину отказа Медведева и Собянина от мандатов, и отказался продолжать переписку с ним.

Степанов пояснил, что голосовал за указанных кандидатов, чтобы они покинули должности премьер-министра и столичного градоначальника.

"Требую признать незаконным бездействия ЦИК РФ, требую признать незаконным решение о прекращении со мной переписки и дать ответ на моё обращение, каким образом ЦИК установило, чем мотивирован отказ Собянина и Медведева от депутатских мандатов", - озвучил свои требования Степанов.

Согласно материалам дела, в ЦИК РФ не усматривают нарушения прав истца, поскольку его обращения были разрешены в установленном порядке.

Ранее пресс-секретарь суда Юлия Сухинина сообщила "Интерфаксу", что в исковом заявлении Степанов просил признать незаконным постановление, утвердившее отказ Медведева и Собянина от мандатов депутатов Госдумы.

По ее словам, Степанов утверждает, что таким решением ЦИК РФ нарушил его права избирателя: истец на парламентских выборах голосовал за "Единую Россию" и хотел бы видеть Медведева и Собянина в составе Госдумы.

Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ состоялись 18 сентября 2016 года.

Ряд баллотировавшихся от "Единой России" после выборов отказались от полученных ими депутатских мандатов. В частности, мандат Медведева был передан активисту ОНФ Николаю Будуеву, мандат Собянина - Николаю Антошкину.