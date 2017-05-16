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Минфин решил не повышать цены на водку до конца года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередное повышение минимальных цен на водку в России произойдет не раньше 2018 года, полагают в Минфине РФ.

"Я думаю, до конца года его (следующего повышения минимальной розничной цены на водку - ИФ) точно не будет", - сказал журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, следующее повышение может произойти после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года. "До конца года цена на водку меняться не будет", - отметил он.

В соответствии с приказом Минфина РФ, минимальная цена на водку в рознице с 13 мая 2017 года выросла со 190 рублей до 205 рублей за бутылку (0,5 литра).

Этому повышению предшествовал спор вокруг размера минимальной цены.

В январе в интернете был размещен проект изменений в приказ Минфина, где было предложено повысить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей за бутылку 0,5 литра. Однако глава Минфина Антон Силуанов практически сразу же назвал публикацию преждевременной и заявил, что окончательного решения о том, насколько необходимо увеличивать минимальную цену на водку, еще нет.

В феврале появился проект нового приказа Минфина о повышении минимальной розничной цены до 205 рублей. Отпускную цену на водку у производителя предлагалось установить на уровне 173 рубля (до этого - 165 рублей), цену закупки в оптовом звене - на уровне 178 рублей (174 рубля).

В конце марта вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра. Однако Минфин продолжал настаивать на 205 рублях за бутылку.

В середине апреля пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова сообщила, что планка составит 205 рублей, "она согласована со всеми ведомствами и учитывает все факторы, которые влияют на ценообразование".

Между тем Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), объединяющий ведущие предприятий отрасли, считает, что минимальная цена должна быть еще выше - 230-240 рублей.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством.

Теги: Минфин, водка
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