Минфин решил не повышать цены на водку до конца года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередное повышение минимальных цен на водку в России произойдет не раньше 2018 года, полагают в Минфине РФ.

"Я думаю, до конца года его (следующего повышения минимальной розничной цены на водку - ИФ) точно не будет", - сказал журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

По его словам, следующее повышение может произойти после того, как станет известна накопленная инфляция по итогам года. "До конца года цена на водку меняться не будет", - отметил он.

В соответствии с приказом Минфина РФ, минимальная цена на водку в рознице с 13 мая 2017 года выросла со 190 рублей до 205 рублей за бутылку (0,5 литра).