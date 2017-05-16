При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погиб человек

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в четырехэтажном доме в Волгограде погиб один человек, госпитализированы пятеро, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"По предварительной информации один человек погиб, пятеро госпитализированы", -сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент сотрудники экстренных служб приступили к разбору завалов, под которыми также могут находиться люди.

Сводная оперативная группа выясняет обстоятельства обрушения подъезда, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного регионального центра МЧС.

"В 13:06 поступило сообщение о частичном обрушении четырехэтажного четырехподъездного жилого дома. На месте работают оперативная группа МЧС и пожарно-спасательные подразделения, территория оцеплена полицией", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв газа, обрушился 3-й подъезд этого дома.