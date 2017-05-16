Число жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человек

По предварительным данным, причиной взрыва, который привел к обрушению подъезда, стало нарушение техники безопасности при проведении газовых работ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде возросло до двух человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"По предварительным данным, погибли два человека", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь медицинский источник сообщил "Интерфаксу", что медики зафиксировали травмы различной степени тяжести у как минимум восьми жильцов дома в Волгограде, где взорвался бытовой газ.

"Бригады медиков оказывают первичную помощь на месте ЧС. С травмами в состоянии различной степени тяжести обратились за помощью как минимум восемь человек", - сказал источник.

Во вторник в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме. В результате обрушился весь 3-й подъезд этого дома.

Между тем источник в службах технического надзора региона сообщил "Интерфаксу", что причиной взрыва, предварительно, могло стать нарушение рабочими техники безопасности при проведении газовых работ.

"Предварительно, на газопроводе возле дома проводились ремонтные работы, при осуществлении которых рабочие могли допустить существенные нарушения техники безопасности, что и привело к взрыву", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил осведомленный источник, в результате взрыва 16 квартир были полностью разрушены.