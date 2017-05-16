Путин разрешил ФСБ изымать участки для госнужд

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин наделил Федеральную службу безопасности правом приятия в пределах своих полномочий решений об изъятии земельных участков или расположенной на них недвижимости для государственных нужд.

Согласно указу главы государства, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации во вторник, ФСБ РФ получает право принимать "в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".