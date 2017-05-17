Военные в июне проведут проверку боевой подготовки частей на юге России

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Ряд частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) в июне пройдет проверку боеготовности с переброской подразделений морским, воздушным и железнодорожным транспортом, сообщили "Интерфаксу" в окружной пресс-службе.

"Подразделениям различных соединений и воинских частей округа с первых дней июня предстоит пройти проверку боевой подготовки в полевых условиях, совершив при этом многокилометровые марши комбинированным способом", - сказали в пресс-службе.

"Для переброски войск на общевойсковые полигоны и учебно-тренировочные центры округа будут задействованы воздушные и морские транспортные суда, а также железнодорожные эшелоны. Всем подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи в режиме полной автономности", - процитировали в пресс-службе командующего ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

В пресс-службе сказали, что в ходе летнего периода обучения в войсках ЮВО будет продолжена практика внезапных проверок.

"Для их проведения управлением округа разработана новая система контроля, включающая переброску войск на незнакомые полигоны различными способами, оценку индивидуальной подготовки личного состава подразделений и проведение тактических учений в условиях межвидового взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.

По данным округа, накануне А.Дворников проверил авиационные части 4-й армии ВВС и ПВО и мотострелковое соединение 49-й общевойсковой армии в Ставропольском крае.

"Рабочая поездка командующего ЮВО проходит перед началом летнего периода обучения и позволяет в полном объеме оценить укомплектованность и оснащенность воинских частей, а также готовность вооружения, военной техники и учебно-материальной базы к мероприятиям боевой подготовки в предстоящем полугодии", - заявили в округе.

В ЮВО входят соединения и воинские части, ранее входившие в состав Северо-Кавказского военного округа, а также Черноморский флот, Каспийская флотилия и четвертое командование ВВС И ПВО. Ядром ЮВО является 58-я общевойсковая армия. Штаб-квартира ЮВО - Ростов-на-Дону.