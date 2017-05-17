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Микрофинансовую организацию заподозрили в оскорблении чувств верующих

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства по факту распространения рекламы микрофинансовой организации с использованием религиозного христианского символа, сообщили в ведомстве.

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Микрофинансовая организация "Удобные деньги" разместила рекламу на карманном календаре. В тексте рекламы присутствует текст молитвы "Отче наш" и образ Иисуса Христа. По мнению Челябинского УФАС, использование в рекламном сообщении этих религиозных христианских символов содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку может оскорбить чувства верующих.

В частности, часть 6 статьи 5 Закона о рекламе запрещает использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе, в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия.

Как пояснил газете "Коммерсант" управляющий партнер ГК Stas Marketing Андрей Стась, "недопустимо в рекламе МФО приводить молитву, в которой есть слова "остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим", это может быть воспринято как издевательство".

Точку зрения антимонопольщиков разделили 270 из 660 участников виртуального голосования на сайте службы, а также подавляющее большинство участников экспертного совета при Челябинском УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 13 июня, говорится в сообщении УФАС.

Недавно по громкому делу об оскорблении чувств верующих был вынесен приговор блогеру Руслану Соколовскому. Он получил 3,5 года лишения свободы условно.

Теги: Челябинск, МФО
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