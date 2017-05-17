Васильева призвала государство обратить внимание на протестную молодежь

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева считает необходимым проводить работу с протестной молодежью.

"Сейчас протестные настроения есть, так же как они были в 1862 году (волнения студентов, которые привели к закрытию Петербургского университета - ИФ). С этими протестными ребятами, которые выступают "против всего плохого - за все хорошее" нам тоже надо обязательно работать", - заявила Васильева, выступая на коллегии Росмолодежи в среду.

По словам Васильевой, во все времена молодым людям было свойственно протестовать против чего-либо. В связи с этим, министр отметила, что государство должно обратить на это внимание.

"Мы должны предложить то самое хорошее, чтобы была их самоорганизация", - сказала Васильева.

Как сообщалось, в несанкционированной акции протеста оппозиции в центре Москвы, которая состоялась 26 марта, участвовали не только взрослые, но и студенты и школьники.