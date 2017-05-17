Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч

В 2016 году в квартире работавшего в антикоррупционном главке полковника обнаружили 8,5 млрд в рублевом эквиваленте

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следствие подозревает полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко еще одном эпизоде коррупции - получении взятки в $800 тысяч.

"Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от (хозяина ресторана "Ла Маре" - ИФ) господина Дуса в размере 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана Ла Маре", - сообщил адвокат Александр Горбатенко в суде.

Он также заявил, что следствие арестовало по делу его подзащитного имущество "иных людей" на 1 млрд рублей, не уточнив, что именно является его собственником. При этом адвокат подчеркнул, что "эти деньги (стоимость имущества - ИФ) не соразмерны вменяемым Захарченко преступлениям".

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на продление ареста счетов на $16 млн по делу Захарченко.

При рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч.6, ст.290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

В рамках уголовного дела в отношении Захарченко в его жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что не имеет никакого отношения к этим деньгам. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, но готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.

Позднее СМИ сообщили о том, что Захарченко якобы является участником группы, монополизировавшей строительные подряды компании "Российские железные дороги" (РЖД). Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что это не соответствует действительности, а более 8 млрд рублей, изъятые в ходе обыска, являются частью денежных средств, выведенных обманным путем из активов Нота-банка.