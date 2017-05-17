Главные новости
В РоссииЭкс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысячВ миреВ Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме для украинцевЭкономикаБиржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года
В России Миллиарды полковника Захарченко

Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч

Есть обновление от 18:48

В 2016 году в квартире работавшего в антикоррупционном главке полковника обнаружили 8,5 млрд в рублевом эквиваленте

Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Следствие подозревает полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко еще одном эпизоде коррупции - получении взятки в $800 тысяч.

"Следствие подозревает, пока не предъявило обвинение Захарченко в получении взятки от (хозяина ресторана "Ла Маре" - ИФ) господина Дуса в размере 800 тысяч долларов и дисконтной карты ресторана Ла Маре", - сообщил адвокат Александр Горбатенко в суде.

Он также заявил, что следствие арестовало по делу его подзащитного имущество "иных людей" на 1 млрд рублей, не уточнив, что именно является его собственником. При этом адвокат подчеркнул, что "эти деньги (стоимость имущества - ИФ) не соразмерны вменяемым Захарченко преступлениям".

В среду Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на продление ареста счетов на $16 млн по делу Захарченко.

При рассмотрении вопроса о продлении ареста Захарченко 2 марта в Басманном суде Москвы следователь сообщил, что экс-полицейский стал подозреваемым еще по двум эпизодам взятки в особо крупном размере (ч.6, ст.290 УК РФ), но тогда не стал раскрывать подробностей.

Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Он находится под стражей с 10 сентября 2016 года.

В рамках уголовного дела в отношении Захарченко в его жилищах и на рабочем месте были проведены обыски, в результате которых изъята валюта на общую сумму 9 млрд рублей, происхождение этих денежных средств следователи будут выяснять в ходе следствия.

Обвиняемый заявляет, что не имеет никакого отношения к этим деньгам. Также он отвергает обвинение во взятке в 7 млн руб. По словам Захарченко, он стал жертвой провокации спецслужб, но готов помочь в поиске владельцев обнаруженных миллиардов.

Позднее СМИ сообщили о том, что Захарченко якобы является участником группы, монополизировавшей строительные подряды компании "Российские железные дороги" (РЖД). Между тем, источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что это не соответствует действительности, а более 8 млрд рублей, изъятые в ходе обыска, являются частью денежных средств, выведенных обманным путем из активов Нота-банка.

Теги: МВД, Дмитрий Захарченко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретовПутин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов
Российский президент заявил о готовности обнародовать запись переговоров своего американского коллеги с Сергеем Лавровым, если США не будут противПодробнее
Распитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретитьРаспитие алкоголя по телевидению в дневное время предложили запретить
По мнению авторов инициативы, демонстрация употребления спиртных напитков рекламирует нездоровый образ жизниПодробнее
Парламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому соборуПарламент Петербурга снял с повестки вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору
Оппозиция запланировала акцию протеста у стен парламента на полденьПодробнее
Число погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырехЧисло погибших при обрушении жилого дома в Волгограде увеличилось до четырех
В одном из подъездов дома взорвался газПодробнее
Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего
В результате взрыва газа 16 квартир были полностью разрушеныПодробнее
Число жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человекЧисло жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человек
По предварительным данным, причиной взрыва, который привел к обрушению подъезда, стало нарушение техники безопасности при проведении газовых работПодробнее
В МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных ЛавровуВ МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных Лаврову
Американские чиновники утверждают, что Трамп поставил под угрозу важнейший источник информации об ИГПодробнее
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В обновленном санкционном списке значатся, в частности, "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ и другиеПодробнее
В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к TelegramВ Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Ранее "Ведомости" сообщили, что ведомство потребовало предоставить данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 мая6 фото
16 мая
Фотохроника 16 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЭкс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысячВ миреВ Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме для украинцевЭкономикаБиржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого годаВ РоссииПутин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа
Мосгорсуд оставил в силе арест счетов по делу Захарченко
Apple разместит облигации на 2,5 млрд евро
Американский конгрессмен призвал начать процедуру импичмента в отношении Трампа
"Победе" разрешили летать в Баден-Баден
Внучка императора Японии лишится титула в случае свадьбы с одноклассником
Нефть обновила максимум с конца апреля на падении запасов в США
Экс-сотрудника МВД Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
Вандалы облили краской бюст Павлика Морозова в Симферополе
Биржевые цены 92-го бензина побили рекорды пикового спроса прошлого года
Рождаемость в Москве с начала года снизилась на 8%
Суд отменил наложенные на "Эковахту по Северному Кавказу" крупные штрафы
Bloomberg сообщило о планах Apple представить обновленную линейку ноутбуков
Число жертв эпидемии холеры в Йемене превысило 200 человек
"Крылья Советов" победили "Томь" в 29-м туре премьер-лиги
Трех болельщиков ЦСКА задержали в Казани за нацистскую символику
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи