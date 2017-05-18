Завершилась эвакуация с горящего у берегов Камчатки рыболовецкого траулера

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Завершилась эвакуация шести членов экипажа с горящего у западного побережья Камчатки рыболовецкого траулера "Капитан Чернов", сообщают в четверг спасатели.

"Все шесть человек, в том числе, капитан, остававшиеся на горящем "Капитане Чернове", эвакуированы на борт рефрижераторного судна "Лиманский", - сообщил агентству "Интерфакс" начальник Морского спасательного координационного подцентра Петропавловска-Камчатского Артур Рец.

По его словам, эвакуированные моряки чувствуют себя нормально, медицинская помощь им не требуется. "В течение нескольких часов эти шесть моряков пытались потушить траулер, но - безуспешно. Огонь продолжал распространяться. Оставаться людям на борту было опасно. Отдельная часть экипажа была эвакуирована с судна ранее", - сказал он.

Рец отметил, что "Капитан Чернов", стоящий на якоре в семи милях от берега, продолжает гореть.

Как сообщалось, рыболовецкий траулер "Капитан Чернов" (порт приписки - Владивосток, судовладелец - компания "Дальрыбпром") загорелся в Охотском море у западного побережья Камчатки в ночь на четверг. Пожар начался с надстройки судна. Никто из 27 членов экипажа не пострадал. По мнению спасателей, потушить траулер, вероятно, не удастся. Решение о его дальнейшей судьбе предстоит принять судовладельцу.