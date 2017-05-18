В Забайкалье 80 горняков отказались подниматься из шахты из-за задержки зарплаты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Около 80 шахтеров, предположительно, из-за задержки заработной платы, отказываются выходить на поверхность из шахты Вершино-Дарасунском рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации района.

"В районной администрации об этом знают и пытаются решить проблему", - сказал собеседник агентства.

На Вершино-Дарасунском руднике ведется добыча золота. Собеседник агентства не смог уточнить, шахтеры какой золотодобывающей компании объявили забастовку.

В свою очередь, в пресс-службе краевой прокуратуры агентству сообщили, что районная прокуратура приступила к проверке, при необходимости ее усилят сотрудниками краевого надзорного ведомства. В район планирует прилететь прокурор края, но из-за сильного ветра вылет задерживается.