Отказывавшиеся выходить на поверхность шахтеры прекратили забастовку в Забайкалье

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Горняки, объявившие забастовку на шахте "Юго-Западная", расположенной в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края, вышли на поверхность, сообщил в среду "Интерфаксу" глава поселка Александр Окладников. "Все горняки покинули шахту, их требования выполнены частично - на 0,5%, 0,7%", - сказал собеседник агентства.

Ранее 81 работник отказался покидать шахту "Юго-Западная", требуя погасить долги по заработной плате. Среди бастующих - более 40 граждан Казахстана. Срок выплаты заработной платы за апрель 2017 года 820 работникам этой организации истек 15 мая, и до настоящего времени она не выплачена. Горняки также требовали пересмотреть коэффициент трудового участия (составная часть зарплаты) за апрель 2017 года.

По информации директора ООО "Дарасунский рудник", которая приводится в сообщении прокуратуры, причиной невыплаты заработной платы стало отсутствие финансовых средств на зарплатном счету рудника. Поступление денег от учредителя ожидается в четверг.

Добычу на Вершино-Дарасунском руднике ведет ООО "Дарасунский рудник", входящее в АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК), зарегистрированное в городе Пласт Челябинской области. Управляющей компанией является ООО "Управляющая компания ЮГК" (Челябинск). Также сообщалось, что ООО "Управляющая компания ЮГК" планирует закрыть Дарасунский рудник как убыточное предприятие.