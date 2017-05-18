В Башкирии мужчина погиб в ДТП с участием лося

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Лось спровоцировал ДТП на трассе в Иглинском районе Башкирии, один человек погиб, еще один получил травмы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального управления ГИБДД в четверг.

По предварительным данным, в ночь на четверг на 1502-ом км трассы М-5 (Урал) житель Челябинском области за рулем легкового автомобиля сбил лося, перебегавшего проезжую часть. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП 21-летний пассажир от полученных травм скончался в машине скорой помощи по пути в медицинское учреждение, водитель госпитализирован. Животное погибло", - сказал сотрудник пресс-службы.