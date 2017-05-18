Уголовное дело возбуждено после падения легкомоторного самолета под Пензой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета "Бекас Х-32" в Пензенской области, в результате которого погиб пилот.

Приволжское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Приоритетная версия случившего заключается в том, что "при проведении авиационно-химические работ по опылению полей легкомоторный самолет зацепил высоковольтные провода, в результате чего произошло его падение", говорится в сообщении.

Следствие рассматривает и другие версии: технические неисправности воздушного судна, ошибка пилота, некачественное топливо.

Ранее сообщалось, что авиаинцидент произошел в среду около 10:35 вблизи автодороги Башмаково-Земетчино в районе с.Матчерка Земетчинского района Пензенской области.

При падении воздушное судно не задело дома местных жителей и хозпостройки.