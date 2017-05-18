Усманов записал видеообращение перед судом с Навальным

В дебютной роли видеоблогера Усманов обращается к Навальному на "ты" и называет его "уголовником", "неучем"и "лузером"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен Алишер Усманов записал личное обращение к оппозиционеру Алексею Навальному и выложил его "ВКонтакте". Обращение посвящено судебному иску Усманова к Навальному о клевете. Его рассмотрение началось в Москве 18 мая 2017 года, Навальный является ответчиком по данному иску .

В видеоролике Усманов фамильярно обращается к Навальному на "ты" и заявляет, что Навальный врет, называя его преступником и говоря, что он пытается скрыть, что сидел в тюрьме. Усманов признался, что "шесть лет реально отсидел в тюрьме, причем по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности". Бизнесмен отвергает, что когда-либо давал взятки. Впоследствии Усманов был реабилитирован Верховным судом РФ, он обращает внимание на то, что его судимость погашена, в отличие от судимости Навального.

""Тебе все равно придется ответить передо мной, Лёша. Твои потуги меня оболгать - это лай Моськи на слона. Из нас двоих уголовник - это ты. Ты сегодня находишься под приговором судебных органов, на условный срок осужден, нарушаешь административные правила", - заявляет Усманов, имея в виду то, что Навальный дважды условно осужден по делу о хищении средств у компании "Ив Роше", а также хищения средств предприятия "Кировлес". Оппозиционер должен дважды в месяц отмечаться в территориальной уголовно-исполнительной инспекции.

Усманов подвергает сомнению компетентность Навального в юриспруденции, степень его профпригодности и образованности, то и дело переходя на обвинения во вранье. "Ты что, вообще не знаешь таких понятий, как ВВП, единица ВВП на душу населения, паритет покупательной способности? Если ты с этим низким уровнем, так сказать, познаний собираешься идти в политику, то это очень опасно, ты обязательно где-нибудь споткнешься. Так что, Лёш, ты, пожалуйста извинись." - рассуждает бизнесмен.

"Ты вообще выбрал неудачный объект по дискредитации облика российского бизнесмена, не тот случай", - говорит Усманов. "Вообще, ты как-то поглубже расследовал бы", - сказал миллиардер. Он предложил политику извиниться за обвинения в адрес Усманова и "жить спокойно".

Усманов раскритиковал слова Навального о том, что состояние Усманова заработано сомнительным путем. "Ты просто неуч, потому что за десять лет моего руководства предприятиями создано 40 тысяч рабочих мест, в них вложено, в технологию, в инфраструктуру более 800 миллиардов рублей", - говорит новоиспеченный видеоблогер.

Вспомнил Усманов и обвинения в том, что не платит налоги в России, их он также отверг: " А ты сам-то платишь налоги? А вот я плачу только в России". По словам Усманова, в 2016 году он заплатил 2,7 миллиарда рублей налогов. В то же время самого Навального Усманов называет, помимо прочего, "лузером" и "неудавшимся бизнесменом".

"В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша", - заявляет Усманов в конце видеоролика.

В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал расследование, в котором, в частности, утверждалось, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект", главой наблюдательного совета которого является однокурсник нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев.

Усманов в интервью газете "Ведомости" сообщил, что сделка с участком представляла собой обмен недвижимостью. В ответ на это Навальный на своем сайте назвал эти утверждения не соответствующими действительности.

13 апреля Алишер Усманов обратился в суд с иском к Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией, речь идет об иске о защите чести и достоинства. Усманов не требует от ответчиков денежной компенсации, а просит лишь опровергнуть сведения, которые считает не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутации. Люблинский суд Москвы назначил на 30 мая рассмотрение по существу данного иска.