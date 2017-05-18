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Навальный пригласил Усманова на дебаты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный в ответном видео на обращение Алишера Усманова пригласил бизнесмена на дебаты.

Навальный отметил, что РБК и "Дождь" выразили готовность организовать такие дебаты.

"Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на "вы"). Говорю, что да, я готов участвовать в таких дебатах", - сказал Навальный в видео, отметив, что не боится принять участие в дебатах с бизнесменом.

В четверг Усманов опубликовал "ВКонтакте" видеообращение к Навальному. Видео посвящено судебному иску Усманова к Навальному о клевете. Его рассмотрение началось в Москве 18 мая 2017 года, Навальный является ответчиком по данному иску.

В видеоролике Усманов обращается к Навальному на "ты" и заявляет, что Навальный врет, называя его преступником и говоря, что он пытается скрыть, что сидел в тюрьме. Усманов признался, что "шесть лет реально отсидел в тюрьме, причем по реально сфабрикованному делу о краже социалистической собственности". Бизнесмен отвергает, что когда-либо давал взятки. Впоследствии Усманов был реабилитирован Верховным судом РФ, он обращает внимание на то, что его судимость погашена, в отличие от судимости Навального, и заявляет: "Среди нас уголовник - это ты".

Теги: Алексей Навальный, Алишер Усманов
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