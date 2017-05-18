В Дагестане причастный к подрыву полицейской автоколонны боевик осужден на шесть лет

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане вынес приговор местному жителю, участнику бандформирования Абдулгадыру Сулейманову, сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Расул Темирбеков.

"Сулейманов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и частью 3 статьи 222 (незаконная перевозка огнестрельного оружия) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Приговором суда Сулейманову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Следствием и судом установлено, что в феврале 2014 года Сулейманов вступил в незаконное вооруженное формирование, действующее на территории Махачкалы. Он перевозил боевиков, продукты питания для них, оружие и выполнял другие указания лидеров НВФ", - сказал Темирбеков.

Кроме того, 29 марта 2016 года Сулейманов помогал боевикам подорвать полицейскую автоколонну на федеральной автодороге "Кавказ". Тогда в результате взрыва двух самодельных бомб один полицейский погиб и двое получили ранения.