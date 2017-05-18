Жители пятиэтажки в Ярославле оштрафовали себя за неучастие в субботнике

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Жители пятиэтажки в Ярославле получили квитанции со сбором за невыход на субботник.

"В доме 80 квартир, у нас ТСЖ. Несколько квартир, включая пенсионеров, мне сообщили, что получили квитанции, в которых была графа "За невыход на субботник - 500 рублей". Ранее в доме было размещено объявление, что за неявку на уборку будет взиматься плата. Я инвалид второй группы, но участвовала в субботнике, чтобы меня не оштрафовали", - сказала "Интерфаксу" жительница дома по улице Кривова, 58 Маргарита Рябова.

Она отметила, что жители дома вносят на расчетный счет ТСЖ ежемесячную плату в размере 20 рублей на ремонт и содержание жилья, включающую уборку придомовой территории. При этом жительница не знает, когда было принято решение взимать плату за неявку на субботник.

В свою очередь председатель-бухгалтер ЖСК "Дружба-2" Ирина Ступина пояснила агентству, что решение об оплате неявки на субботник приняли сами жильцы.

"Такое решение было принято жильцами в 2014 году. Подтверждение правления ТСЖ от 2017 года. Эти квитанции еще никто не оплатил, а контейнер для вывоза мы уже оплатили на 12 тысяч. Все деньги поступают на расчетный счет, доступ к которому есть у председателя и бухгалтера, себе я ничего не присваиваю. Глубоким пенсионерам из этических соображений мы ничего не начисляли, они могут говорить что угодно", - отметила она.

Ступина затруднилась ответить на вопрос о том, каким законодательным актам соответствует решение жильцов, подтвержденное председателем ЖСК, о начислении платы за неучастие в субботнике.

В прокуратуре Ярославской области "Интерфаксу" уточнили, что по информации СМИ о взимании платы за неявку на субботник начата проверка.