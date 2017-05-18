В СКР заинтересовались штрафами за пропуск субботника в Ярославле

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о председателе жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Дружба-2" в Ярославле, оштрафовавшей жильцов за неявку на общедомовой субботник. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Ярославской области.

Доследственная проверка проводится "на предмет установления в действиях руководства жилищно-строительного кооператива наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьей 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", говорится в сообщении.

Проведение проверки взято на контроль руководством регионального СУ СКР. В случае подтверждения информации СМИ будет возбуждено уголовное дело.

В свою очередь депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин сообщил "Интерфаксу", что он получал жалобы на руководство ЖСК "Дружба-2".

"Жильцы пожаловались мне на действия председателя и в одном лице бухгалтера, которая включила в квитанции плату за пропуск субботника. Кроме того, они заявляют, что контрольно-ревизионная комиссия не может провести проверку расчетов, проводимых в ЖСК, вопреки закону. Следственные органы занимаются этим вопросом", - отметил депутат.

Как сообщалось ранее, жильцы дома по адресу Кривова, 58 в квитанциях за апрель увидели графу, согласно которой необходимо внести на расчетный счет ЖСК 500 рублей за пропущенный общедомовой субботник. При этом они ежемесячно отчисляют плату за ремонт и содержание.

Председатель-бухгалтер ЖСК "Дружба-2" Ирина Ступина пояснила агентству, что решение об оплате неявки на субботник приняли сами жильцы в 2014 году, оно было подтверждено правлением ТСЖ в 2017 году. При этом она затруднилась ответить, какими законодательным актам соответствует данное решение.

По сообщениям в СМИ свою проверку начала и прокуратура.