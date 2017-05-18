Зюганов заявил о кадровых изменениях в исполнительных структурах КПРФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - На предстоящем отчетно-выборном съезде КПРФ предполагается усилить исполнительные структуры партии, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Надо укрепить исполнительные структуры, секретариат должен получить больший приток энергии для принятия оперативных решений", - сказал Зюганов на пресс-конференции в четверг.

Он также отметил, что для партии важно соблюсти формулу, сочетающую "мудрое поколение" тех, кто имеет колоссальный опыт работы в КПРФ, а также тех, кто представляет молодое поколение и заинтересован в реализации принципов, которые разделяет партия.

В целом, по мнению Зюганова, предстоящие в этом году выборы в субъектах РФ, а также намеченные на следующий год выборы президента пройдут в сложных условиях с учетом сложившейся в РФ социально-экономической обстановки.

Кроме того, Зюганов высказал мнение, что "союз олигархии, антисоветской жириновщины и русофобской навальщины является главной опасностью".

"Стране, как воздух, нужна новая социально-экономическая политика. Предлагаем руководству страны сформировать единую команду по выходу из кризиса", - добавил лидер КПРФ.