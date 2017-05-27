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Съезд КПРФ пройдет в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В субботу в 10 утра в Концертном зале "Измайлово" откроет работу 17-й отчетно-выборный съезд КПРФ.

"Последний раз такой съезд проходил в феврале 2013 года. На съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов огласит политический отчет нынешнего состава ЦК в адрес съезда о работе на этом историческом отрезке", - сказал журналистам первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников.

Так, по его словам, "в отчете будут затронуты все направления работы партии, состоится обмен мнениями в прениях, будет обсужден и принят пакет документов съезда, а затем делегаты изберут новый состав ЦК и контрольной комиссии".

"По предварительной оценке, зная предложения регионов, могу сказать, что средний возраст нового состава Центрального Комитета будет моложе нынешнего. Ну а далее новый состав ЦК на своем первом организационном Пленуме изберет Президиум ЦК. Это будет уже вечером после 20.00", - сказал Мельников.

Он также добавил, что "сейчас появляется немало материалов о каких-то "группировках", которые ведут борьбу внутри партии.

"СМИ хотят "подогреть" событие, это понятно и ожидаемо. Но могу сказать, что руководство партии идет на съезд в атмосфере единства и товарищества, все чувствуют историческую ответственность за проведение этого форума в год 100-летия Великого Октября", - отметил Мельников.

Он выразил уверенность, что "съезд пройдет ярко, интересно и политически содержательно, откроет дорогу большому новому этапу работы и борьбы, где первым ответственным вызовом будет кампания по выборам президента России".

"Мы вплотную подошли к важнейшему событию в жизни партии, которое имеет значение для политической системы в целом", - добавил Мельников.

Теги: Россия, КПРФ
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