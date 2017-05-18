Армения передала РФ рядового Пермякова для отбывания пожизненного срока за убийство семьи

Трагедия произошла в 2015 году в городе Гюмри, где от руки российского военнослужащего погибли семь человек, в том числе двое детей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Армения передала России российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного армянским судом на пожизненное заключение за убийство семи человек в городе Гюмри, сообщили "Интерфаксу" в министерстве юстиции Армении.

"В рамках процесса выполнения решения суда первой инстанции Ширакской области Армении от 23 августа 2016 года и в соответствии с Московской конвенцией от 1998 года "О передаче осужденных для дальнейшего несения наказания" передача Пермякова Российской Федерации осуществлена 18 мая", - сказали в министерстве.

4 мая Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подлежащим исполнению пожизненный приговор армянского суда Пермякову.

Ранее Минюст РФ подтвердил, что обсуждает с коллегами из Армении вопрос о передаче его на родину для отбывания наказания.

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ: дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.

23 августа того же года суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.