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В мире Убийство в Гюмри

Минюст Армении согласился обсудить возможность передачи РФ осужденного Пермякова

Военнослужащий был осужден в Армении за убийство семьи в Гюмри, а российский суд признал его виновным в дезертирстве и хищении оружия

Минюст Армении согласился обсудить возможность передачи РФ осужденного Пермякова
Архивное фото
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Армении обсуждает вопрос о месте несения наказания российского военнослужащего Валерия Пермякова, убившего в Гюмри семь членов семьи Аветисян.

"Валерий Пермяков осужден и армянским, и российским судом. В настоящее время обсуждается вопрос организации места несения наказания", - заявили "Интерфаксу" в министерстве юстиции Армении.

В свою очередь, адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян сообщил "Интерфаксу", что "теоретически Пермяков может быть отправлен в Россию".

"Конкретных данных пока нет. Но может быть учтено обстоятельство, что при рассмотрении дела армянским судом он уже был осужден российским судом", - сказал адвокат.

По его словам, кассационная жалоба потерпевшей стороны была отклонена, и сейчас должен быть окончательно решен вопрос о месте несения наказания.

Между тем, в министерстве юстиции опровергли сообщения ряда СМИ о том, что Пермяков может быть обменян на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна, ставшего виновником крупного ДТП в "новой Москве", в результате которого в 2013 году погибли 18 человек.

Суды над Пермяковым

12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ - дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.

23 августа 2016 года суд в Армении приговорил Валерия Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.

Ранее правопреемники потерпевшей стороны представили в Кассационный суд Армении жалобу, считая, что преступление раскрыто не полностью, а Пермяков не мог действовать один. Позднее в другой жалобе правопреемники требовали возмещения материального ущерба в размере 450 тыс. евро.

"Обе жалобы отклонены, приговор вступил в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в Кассационном суде.

Теги: Армения, Валерий Пермяков, Гюмри
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