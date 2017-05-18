Солист "Би-2" оштрафован на 3 тыс. руб. после инцидента с марихуаной на матче "Спартака"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Тушинский суд Москвы назначил солисту группы "Би-2" Егору Бортнику, задержанному накануне вечером на футбольном матче "Спартак" - "Терек", штраф в размере 3 тыс. рублей за нарушение правил поведения во время проведения спортивных соревнований. Об этом сообщила пресс-секретарь Тушинского суда Москвы Ульяна Эммерт.

"Суд назначил Бортнику штраф в размере 3 тысяч рублей", - сказала Эммерт "Интерфаксу" в четверг.

Она уточнила, что в отношении музыканта рассматривалось дело по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Как сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник, Егор Бортник, также известный как Лёва Би-2, был задержан полицией 17 мая вечером на футбольном матче между командами "Спартак" и "Терек" по подозрению в хранении марихуаны.

"Проведенное исследование установило, что изъятое вещество является марихуаной массой 0,5 г", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД "Интерфаксу" подтвердили, что "в ходе обеспечения общественного порядка при проведении футбольного матча "Спартак" - "Терек" по подозрению в хранении веществ, изъятых из гражданского оборота, задержан гражданин", однако не уточнили личность нарушителя.